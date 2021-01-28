Суд признал противоправным постановление Кабмина об изменениях в украинском правописании

Окружной административный суд Киева (ОАСК) завершил рассмотрение административного дела по обжалованию постановления правительства, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, производство по делу было открыто в июне 2019 года, истцами по делу выступили ОО "Правовое государство" и жительница города Херсон, действовавшая в интересах своей несовершеннолетней дочери.

Ответчик - Кабинет министров Украины, третье лицо - Министерство образования и науки Украины. Отмечается, что дело рассматривалось по правилам общего искового производства, судом было проведено 8 судебных заседаний по делу.

"В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Кабинет министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания", - сказано в сообщении на сайте ОАСК.

Как сообщалось, 22 мая 2019 года Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019 года, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.