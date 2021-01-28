Тупицкий решил судиться с УГО из-за его недопуска на рабочее место в КС

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск на Управление государственной охраны (УГО) из-за недопуска к исполнению им полномочий главы КСУ.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", – говорится в сообщении пресс-службы ОАСК на странице суда в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, Тупицкий просит признать противоправными действия УГО по недопуску его к исполнению им полномочий главы КС.

"Кроме этого, он просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, воздержаться от действий, совершающих какие-либо препятствия в допуске истца - Александра Тупицкого в рабочий кабинет в здании Конституционного суда, самого здания КСУ, а также земельного участка, на котором расположено здание Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" иуголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора уведомили о подозрении судью Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершенииуголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)", - сообщила пресс-служба ГБР.

Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины вуголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

"Более того, глава КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место. Секретариат КС фактически превращен в юридическую фирму его главы, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы Суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанны с его участием вуголовном производстве", - подчеркнули в Бюро.

21 января Тупицкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым обращением, в котором заявляет о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками Управления государственной охраны (УГО) и просит о привлечении их к ответственности.