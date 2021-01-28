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17:09 28.01.2021

Список третьих стран, жителям которых можно приезжать в ЕС в условиях пандемии, снова сократился

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Список третьих стран, жителям которых можно приезжать в ЕС в условиях пандемии, снова сократился

Совет ЕС объявил в четверг об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время пандемии коронавируса.

"Разрешительный" список продолжил сокращаться. За время с предыдущего обзора 17 декабря из него исключена Япония по причине ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране.

Из декабрьского списка стран, для жителей которых должны "постепенно отменяться ограничения на поездки на внешних границах ЕС" остаются Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

Как и по итогу предыдущего обзора, из Китая в Евросоюз въезд также разрешается, но при условии подтверждения взаимности. В сообщении Совета ЕС уточняется, что при таком условии ограничения на поездки должны быть постепенно отменены и для особых административных районов Китая - Гонконга и Макао.

В Брюсселе указывают, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны, согласно действующей рекомендации, на основе которой пересматривается список, расцениваться как резиденты ЕС.

В Совете ЕС напоминают, что критерии определения третьих стран, для которых следует снять текущие ограничения на поездки, охватывают, в частности, их эпидемиологическую ситуацию и применяемые меры сдерживания распространения COVID-19, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Принимается во внимание и принцип взаимности.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также следуют этой рекомендации.

Совет ЕС принял 30 июня 2020 года рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, включая первоначальный список стран, для которых государства-члены должны были начинать отмену ограничений на внешних границах ЕС. Список пересматривается каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляется.

Рекомендация Совета не является юридически обязывающим документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания этой рекомендации. Они могут отменять ограничения на поездки в перечисленные в списке страны. Однако государство ЕС не должно принимать решения о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в этот перечень, до тех пор, пока это не будет согласовано на уровне Евросоюза.

Теги: #страны #ес #въезд #коронавирус
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