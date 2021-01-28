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17:00 28.01.2021

Советник ОПУ: принятые Радой решения по СБУ и БЭБ - исторический поворот в работе правоохранительных органов

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Советник ОПУ: принятые Радой решения по СБУ и БЭБ - исторический поворот в работе правоохранительных органов

Президент Украины Владимир Зеленский всегда категорически настаивал на необходимости существенно переосмыслить формат работы украинских силовиков, сделав их более функциональными и соответствующими современным вызовам, за что  и проголосовал парламент, заявляет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сегодня в парламенте приняты два решения, которые в целом являются историческим поворотом для украинских правоохранительных органов. Парламент принял за основу законопроект, который меняет функционал СБУ, а также проголосовал в целом за закон о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ – ИФ). Ключевое в этих решениях – фокусирование СБУ именно на задачах по защите безопасности государства и лишение ее несвойственных функций, которые могли использоваться отдельными сотрудниками СБУ для давления на бизнес", - сказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он отметил, что предыдущие правящие команды и близко не подходили к этим решениям.

"Только сейчас, при активном участии президента Зеленского, удалось подойти к глубинной трансформации системы. Философия же прочих политиков - традиционных и многолетних завсегдатаев парламента или Кабмина - неизменна: они всегда стремились только возглавить существовавший карательный аппарат, они старались расставить везде своих людей и "доить" бизнес. Действующая власть рассматривает государство совсем иначе. Только как прозрачный сервис", - сказал Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, важно также понимать, что речь идет о переосмыслении функций государственных органов, о существенном снижении давления на общество и экономику.

"СБУ сможет сосредоточиться на той работе, которую можно назвать по определению специальной, спецслужбистской. А вот Бюро экономической безопасности станет скорее аналитическим, чем силовым органом, который будет обеспечивать чистоту экономических процессов, их прозрачность. В наше время – при правильном подходе – аналитическая работа может дать гораздо больше для экономической безопасности страны, чем старый, еще постсоветский подход, когда у спецслужбы были возможности вмешиваться чуть ли не в операционку", - отметил Подоляк.

Теги: #опу #законы #рада
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