События

16:20 28.01.2021

В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта в недострое: один погиб, другой сильно пострадал

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В Киеве в переулке Приватном (Святошинский р-н) двое мужчин, 1990 и 1998 рождения, упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"От полученных травм один из них погиб, а другой с многочисленными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

"В рамках расследования будут установлены обстоятельства и причины происшествия", - добавили в полиции.

Теги: #киев #трагедия #лифт
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