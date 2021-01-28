Кристина Квин встречалась с нардепами от "Слуги народа" по санкциям против Дубинского, те хотят разобраться

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин проводила встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа" по вопросу введения США санкций в отношении члена этой фракции Александра Дубинского, сообщается на сайте президента Украины со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор", - сказал Ермак в интервью изданию "НВ", комментируя рассмотрение фракцией вопроса о введении США санкций в отношении Дубинского.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.