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15:46 28.01.2021

Ермак: Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом

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Ермак: Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом

Попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с США не увенчались успехом, двухпартийная поддержка была и остается, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наша позиция здесь принципиальна, и весь мир увидел, какая она, в течение этих уже почти двух лет. Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины", - сказал Ермак в интервью изданию "НВ", передает пресс-служба Офиса президента.

Он добавил, что государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности.

При этом Ермак уточнил, что Офис президента в пределах своих полномочий может координировать государственную политику и взаимодействие между различными ветвями власти.

"ГБР возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результаты, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы", - сказал Ермак.

Кроме того, он хотел бы, чтобы сотрудничество с новой администрацией США вышло на совершенно новый качественный уровень.

Теги: #сша #ермак #отношения
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