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15:31 28.01.2021

На трассе Киев-Одесса из-за непогоды образовалась 4-километровая пробка из 100 грузовиков – ГСЧС

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На трассе Киев-Одесса из-за непогоды образовалась 4-километровая пробка из 100 грузовиков – ГСЧС

Из-за непогоды в Одесской области на автодороге М-05 Киев – Одесса образовалась четырехкилометровая пробка из 100 крупногабаритных транспортных средств, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Вблизи с.Петроверовка Ширяевского района Одесской области на автодороге М-05 Киев - Одесса из-за заносов и гололедицу образовалась пробка из крупногабаритных транспортных средств (около 100 ед., около 4 км). Работает снегоуборочная техника. Движение перекрыто", - сказано в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Кроме того, с.Маяки Беляевского района на автодороге М-15 Одесса – Рени (на расстоянии около 15 км от Одессы) образовалась также пробка из крупногабаритных транспортных средств (до 50 ед., около 2 км). Движение там также перекрыто.

Отмечается, что в Одесской области по состоянию на 14:00 запрещено движение транспортных средств всех видов на автодорогах государственного значения М-15 Одесса - Рени, М-16 Одесса – Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

Теги: #пробка #трасса #непогода
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