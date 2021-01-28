События

15:15 28.01.2021

Посольство Израиля продолжает обустраивать ландшафтную зону на Парковой дороге в Киеве

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По случаю еврейского праздника Ту-Бишват посольство Израиля в Украине запустило второй этап проекта по развитию ландшафтно-парковой зоны "Украина-Парк Дружбы Израиля", расположенной на Парковой дороге в Киеве, напротив конференц-центра "Парковый".

"Мы, Израиль как государство еврейской нации решили, конечно, с нашими друзьями из местной еврейской общины, почетным послом, межпарламентской группой дружбы "Украина-Израиль" и городом Киевом сделать что-то, что сделает эту связь между еврейским и украинским народом видимой. В прошлом году были посажены прекрасные яблони. В этом году мы поставили столики для игры в шахматы и скамейки, чтобы сюда приходили люди, чтобы здесь была жизнь", - сказал посол Израиля в Украине Джоэл Лион на официальной церемонии в Киеве в четверг.

Дипломат отметил, что в парке посетители также будут иметь возможность узнать больше о связи между евреями, которые жили в Украине, и Израилем, поскольку на каждой скамье и столике есть QR-код с именем человека, который помог построить государство Израиль.

Кроме того, Лион подчеркнул, что в 2021 году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной, и данное событие является лишь первым среди многих других, приуроченных этому юбилею.

Также посол Израиля пояснил, что Ту-Бишват - это праздник нового года деревьев, так называемый "Рош-ха-Шана деревьев".

"Это день, когда в Израиле, традиционно, люди садят деревья, так мы засаживаем пустыни. Это день, когда людям рассказывают о природе, экологии", - пояснил он.

Теги: #парковый #посольство #дорога #израиль
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