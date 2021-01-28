YouTube заблокировал канал нардепа Дубинского

Интернет-сайт видеохостинга YouTube заблокировал аккаунт народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

При попытке зайти на канал "Dubinsky.pro" появляется сообщение "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", а материалы, размещавшиеся на канале, не отображаются при поиске.

По данным журналиста, экс-нардепа и члена наблюдательного совета Укрзализныци" Сергея Лещенко, у канала было более чем 300 тысяч подписчиков, а его блокировка – это "прямое последствие введения санкций США".

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.