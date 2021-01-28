Общественный транспорт в Киеве работает по графику и без существенных задержек

Специалисты КП "Киевпастранс" с вечера среды работают на улицах Киева для предупреждения аварийных ситуаций на маршрутах общественного транспорта в условиях снегопада; в настоящее время общественный транспорт столицы работает по графику и без существенных задержек в движении.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на департамент транспортной инфраструктуры в четверг, в частности, на левобережной трамвайной линии очищает пути снегоуборочная техника Дарницкого депо. Задействовали свой парк спецтехники для очистки путей также Подольское депо и депо им. Шевченко.

Кроме того, ночью со среды на четверг для поддержки контактных дротов в рабочем состоянии курсировали по городу специальные трамвайные и троллейбусные бригады. Оперативные бригады депо и Службы путей убирали остановки снега.

"Киевпастранс" призывает водителей сегодня воздержаться от поездок личным авто и отдать предпочтение общественному транспорту. Это ускорит поездку, повысит безопасность на дороге и облегчит очистку улиц коммунальным службам", - подытожили в сообщении.