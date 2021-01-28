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13:05 28.01.2021

В Индии замедлилось распространение коронавируса

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В Индии замедлилось распространение коронавируса

Темп распространения коронавируса в Индии замедлился, и в 146 округах за последнюю неделю не было случаев заражения, сообщает газета The Hindu со ссылкой на министра здравоохранения Харша Вардхана.

Министр отметил, что за последние 24 часа в стране зафиксировали менее 12 тыс. случаев заражения COVID-19, в том числе 165 случаев - "британским" штаммом. Всего сейчас болеют 173 тыс. человек, из них 0,46% на искусственной вентиляции легких и 2,2% в реанимации.

Власти распредели между регионами 11 млн 240 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Индия занимает второе место по числу заражений коронавирусом после США. С начала пандемии здесь заразились более 10,7 млн человек, более 153,8 тыс. умерли.

Теги: #коронавирус #индия
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