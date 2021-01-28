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12:55 28.01.2021

В Киеве из-за непогоды зарегистрировано уже 67 ДТП – Патрульная полиция

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В Киеве из-за непогоды зарегистрировано уже 67 ДТП – Патрульная полиция

В Киеве по состоянию на полдень четверга зарегистрировано 67 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в связи с интенсивными осадками, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"По состоянию на 12:00 28.01.2020 года в городе Киеве зарегистрировано 67 сообщения о ДТП, которые в усиленном режиме прорабатывают патрульные и восстанавливают движение", - сказано в сообщении полиции в telegram-канале.

Отмечается, что всего на дорогах города работает 359 единиц спецтехники и 52 бригады по ручной уборке, осуществляющих обработку дорог и тротуаров.

"Призываем водителей во время ухудшения погодных условий: быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения; не оставлять авто на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог", - добавили правоохранители.

Ранее пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщила, что утром в четверг в Киев временно ограничат въезд для крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

Источник: https://t.me/s/kyivpatrol

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Интерфакс-Украина
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