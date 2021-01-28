Митингующие предприниматели двинулись колонной по Крещатику к КС, одна из полос проезжей части перекрыта

Участники акции предпринимателей, требующих принятия законопроектов о защите упрощенной системы налогообложения и отчетности, сформировали на Майдане Независимости в центре Киева колонну и отправились к зданию Конституционного суда Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", митингующие идут по ул.Крещатик, из-за чего движение автотранспорта по главной улице столицы затруднено. Одну из полос на Крещатике полностью перекрыли.

Перед этим общим голосованием участники акции решили не идти к правительственному кварталу и ограничились решением идти к зданиям Конституционного суда Украины (КС), представительства Европейского Союза и посольства США в Украине.

В свою очередь, правоохранители призвали водителей скорректировать маршруты поездок, чтобы не пересекаться с участниками акции. "Сейчас участники акции формируют колонну на Майдане Независимости. По возможности избегайте поездок по маршруту колонны", - говорится в Телеграм-канале патрульной полиции.

Как сообщалось, в четверг правоохранители совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное несение службы в центре Киева в четверг в связи с запланированными митинга предпринимателей с требованием принятия законопроектов о защите упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. В ходе митинга физические лица-предприниматели хотят "рассказать о своих проблемах не только украинской власти, но и всему миру". Они также требуют снятия введенного на время действия карантинных ограничений запрета на работу. Участие в акции принимают предприниматели со всей Украины, как из крупных городов и областных центров, так и из небольших населенных пунктов.