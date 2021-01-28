Глава НАПК надеется, что Рада в феврале примет антикоррупционную стратегию

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков надеется на принятие Верховной Радой антикоррупционной стратегии уже в феврале текущего года, что будет способствовать улучшению показателей Украины в рейтинге восприятия коррупции.

"Если антикоррупционная стратегия будет одобрена Верховной Радой и в дальнейшем выполнена правительством и Верховной Радой, это обеспечит даже не три балла (индекса восприятия коррупции - ИФ), а немного больше", - сказал глава НАПК Александр Новиков в четверг в ходе презентации исследования индекса восприятия коррупции.

Он также высказал надежду, что парламент в феврале рассмотрит антикоррупционную стратегию и одобрит ее во втором чтении. "Почему мы так оптимистичны? Потому что рабочая группа, которая состояла из разных политических сил, поддержала все разделы, кроме раздела о судебной реформе", - сказал глава НАПК, отметив также, что антикоррупционная стратегия отвечает программным документам всех парламентских партий.

Говоря о работе Нацагентства, Новиков отметил, что основным вызовом для НАПК в минувшем году было решение Конституционного суда, "которое фактически перечеркнуло работу финансового контроля".