В Новой Зеландии начало работу почетное консульство Украины

Посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко в ходе виртуальной церемонии подписала Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Окленд (Новая Зеландия) с Александром Киричуком.

"Консульский округ почетного консула Украины в Окленде будет охватывать всю территорию Новой Зеландии", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Александр Киричук родился в Одессе, с 2002 года проживает с семьей и занимается предпринимательской деятельностью в Новой Зеландии.