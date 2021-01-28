Главы МИД Украины, Литвы и Польши проведут первую встречу Люблинского треугольника с участием Тихановской

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом и польским коллегой Збигневом Рау проведут в пятницу, 29 января, первое заседание Люблинского треугольника в онлайн-формате, сообщается на сайте МИД Украины.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году. По инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья - лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская", - говорится в сообщении.

Кулеба проведет онлайн-брифинг, в ходе которого расскажет об итогах первой встречи Люблинского треугольника и другие актуальные вопросы внешней политики Украины.

Люблинский треугольник - формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный главами МИД трех стран в июле 2020 года для координации деятельности на уровне трехстороннего сотрудничества и в рамках международных организаций с целью обеспечения соблюдения международного права. 17 сентября 2020 года состоялась первая видеоконференция национальных координаторов - заместителей глав МИД трех стран.