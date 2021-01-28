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10:34 28.01.2021

Кабмин согласовал передачу участка в Житомирской области женскому монастырю УПЦ (МП) для строительства

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Кабмин согласовал передачу участка в Житомирской области женскому монастырю УПЦ (МП) для строительства

Кабинет министров согласовал изменение целевого назначения земельного участка в Коростенском районе Житомирской области для дальнейшей передачи женскому монастырю Украинской православной церкви (Московского патриархата) для строительства.

Согласно распоряжению правительства №47 от 26 января 2021 года, Кабмин одобрил изменение целевого назначения земельного участка коммунальной собственности площадью 15,8 га, который находится в постоянном пользовании дочернего предприятия "Малинский лесхоз АПК" Житомирского областного коммунального агролесохозяйственного предприятия "Житомироблагролес" Житомирского облсовета на территории Коростенского района Житомирской области из категории земель лесного фонда (леса) на категорию земель жилой и общественной застройки.

Отмечается, что такое решение принято с целью изъятия земельного участка и последующей передачи Житомирским облсоветом в постоянное пользование религиозной организации "Ставропигиальный женский монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери" Киевской епархии Украинской православной церкви для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций.

Теги: #земля #участок #монастырь
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