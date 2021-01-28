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10:29 28.01.2021

В "Евросолидарности" предложили тотальное тестирование украинцев на Covid-19 и уголовную ответственность за аферы с вакциной

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В "Евросолидарности" предложили тотальное тестирование украинцев на Covid-19 и уголовную ответственность за аферы с вакциной

Депутаты фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты №№ 4645, 4646 и 4647, которые предусматривают меры по преодолению последствий пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба партии.

Народный депутат Мария Ионова сообщила, что в "Евросолидарности" предлагают провести тотальное тестирование, определить приоритетные группы граждан для прививки от коронавируса, запретить закупку вакцины в России, установить уголовную ответственность за махинации с вакциной. Также предлагается предоставлять в 2021 и 2022 годах налоговую скидку на расходы по диагностике и тестированию Covid-19, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для лечения.

"Европейская солидарность" уже год предлагает план Порошенко по борьбе с Covid, чтобы все медики получили надбавки к зарплате, чтобы все, кто работает с ковиднимы пациентами, получили не одну зарплату, а три. Мы предлагаем увеличить в бюджете средства на вакцинацию и немедленно начать просветительскую программу", - сказала Ионова.

В "Евросолидарности" считают, что правительство должно предусмотреть в государственном бюджете на приобретение вакцины не менее 15 млрд грн.

"Также необходимо утвердить критерии приоритетности - первыми должны вакцинироваться медработники, военнослужащие; пожилые люди; работники учреждений образования и социальной сферы. Завершить прививки этих социальных групп необходимо до 1 сентября 2021 года", - отмечается в сообщении.

Законопроектом предлагается установить, что прививки осуществляется бесплатно - оплата прививки в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения в любой форме запрещена. "Европейская солидарность" также требует запретить перепродажу вакцины, которая была приобретена за бюджетные средства.

В то же время проект закона предусматривает возможность для частных учреждений здравоохранения за свой счет ввозить разрешенные для использования в Украине вакцины, распространять и использовать их для прививки граждан против коронавируса.

"Евросолидарнисть" предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, установив уголовную ответственность за нарушение порядка прививки, за использование в коммерческих целях вакцин и тестов, приобретенных за бюджетные средства.

За эти преступные действия предлагается штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные представителем власти, повторно или по предварительному сговору группой лиц, - предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Теги: #коронавирус #предложения #евросолидарность
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