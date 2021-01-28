В Одесской и Николаевской областях запретили или ограничили движение транспорта для расчистки снега

Для проведения расчистки снега запрещено движение всех транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган (ориентировочно до 10 ч. 28 января) и на всех автодорогах местного значения в Одесской области, сообщила Госслужба по ЧС в телеграм канале в четверг.

Кроме того, в Николаевской области временно введено ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.

"На остальных автомобильных дорогах государственного значения страны транспортное сообщение обеспечено", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") сообщило, что ввело ограничения для движения определенных видов транспорта на дорогах в Одесской, Николаевской, Полтавской и Киевской областях.

В частности, в Одесской области из-за сильного снега перекрыто движение транспорта всех категорий на дорогах М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест, км 11+920 - км 308+000) и М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев, км 0+000 – км 58+682, км 58+925- км 59+123). Кроме того, в регионе на всех дорогах государственного значения запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов.

По данным агентства, в настоящее время в Одесской области в усиленном круглосуточном режиме работает более 150 единиц спецтехники.

"Все силы дорожников, ГСЧС в Одесской области и Национальной полиции направлены на ликвидацию последствий стихии на автомобильных дорогах М-15 Одесса - Рени, М-16 Одесса - Кучурган, М-05 Киев – Одесса, Т-16-17 /М-05 / - Ивановка. Сильний снег, который сопровождается порывистым ветром и метелями, наносит трудности в преодолении непогоды", - говорится в сообщении.

В Николаевской области "Укравтодор" с 21:30 среды ограничил движение для всех видов транспорта на дороге М-13 Кропивницкий – Платоновое. Ограничено также движение для тяжеловесных и пассажирских автобусов на дороге Н-24 Благовещенское – Николаев.

По данным госагентства, в регионе в усиленном режиме расчищают и посыпают дороге 56 спецмашин и 65 сотрудников.

В Полтавской области с целью недопущения заторов из-за сложных погодных условий введено ограничение движения на дороге М-03 Киев – Харьков для грузовых авто от границы с Харьковской областью до границы с Киевской областью (км 395+064-км 126+700)

В Киевской области с 23:00 среды ограничено движение грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования госзначения.

В Кировоградской области проезд дорогами госзначения обеспечен, в работе 104 механиззма на 133 сотрудника. Сильнее всего непогода была возле Новоархангельска и Благовещенска. На дорогах М-05 и М-12 работает спецтехника. На востоке области дождит, на западе – снежит.

В Черкасской области несмотря на усложнение погодных условий проезд дорогами госзначения обеспечен, задержек движения нет. В усиленном круглосуточном режиме на автодорогах региона работает 130 единиц спецтехники. Для недопущения гололеда на дорогах за сутки дорожники использовали более 3,7 тыс. тонн противогололедной смеси.