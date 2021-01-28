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09:50 28.01.2021

В центре Киева протестуют предприниматели, полиция и Нацгвардия заступили на усиленную службу

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В центре Киева протестуют предприниматели, полиция и Нацгвардия заступили на усиленную службу

Правоохранители совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное несение службы в центре Киева в четверг в связи с запланированными митингами предпринимателей с требованием принятия законопроектов о защите упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

"Сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на службу в усиленном режиме", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к зданиям органов государственной власти, в связи с чем возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Правоохранители призывают организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства, карантина и не нарушать общественный порядок.

На 9.00 на Майдане Независимости, центральной площади украинской столицы, было анонсировано начало демонстрации движения "SaveФОП": "Налоговый Майдан – за конституционные права и свободы!" с требованием принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Участники мероприятия планируют пройти к зданиям представительства Европейского Союза, Конституционного суда Украины и посольства США в Украине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время на Майдане Независимости продолжают собираться участники акции, играет громкая музыка. Несмотря на снегопад, собралось несколько сотен митингующих, они общаются и пьют кофе.

Начало акции перенесли на 9:45, поскольку несколько автобусов с митингующими задерживается. Как сообщили организаторы, в ходе митинга физические лица-предприниматели хотят "рассказать о своих проблемах не только украинской власти, но и всему миру". Они также требуют снятия введенного на время действия карантинных ограничений запрета на работу.

"Мы просим немного, мы не требуем никаких денег, никаких материальных благ для себя или тех людей, которые сейчас тут стоят. Мы просто хотим, чтобы нам дали спокойно работать… Чтобы либо все люди могли работать, либо не работал никто. Потому что крупные сети спокойно работают, а мы, маленькие бизнесы, остаемся в стороне. Нам постоянно говорят, чтобы мы сидели дома. Нас закрывают на карантин. Хотя для кого-то это был карантин, а для кого-то сверхприбыль. Как-то это неправильно", - сказал один из участников мероприятия из г.Ирпень Киевской области.

Участие в акции принимают предприниматели со всей Украины, как из крупных городов и областных центров, так и из небольших населенных пунктов.

Теги: #киев #центр #митинг #предприниматели
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