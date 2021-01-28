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09:48 28.01.2021

В Сан-Франциско переименуют школы, названные в честь Линкольна и Вашингтона

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В Сан-Франциско переименуют школы, названные в честь Линкольна и Вашингтона

Образовательный комитет американского Сан-Франциско проголосовал за переименование 44 школ, названных в честь Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и других деятелей, поскольку эти люди имели отношение к расизму, сексизму или рабству, сообщает газета The New York Times.

Решение о переименовании 44 из 121 школы округа было принято шестью голосами против одного. Переименование обойдется в $10 тыс. на школу, отмечает газета.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид - первая темнокожая женщина на этом посту - раскритиковала решение образовательного комитета, как неуместное в условиях пандемии коронавируса.

"Что я не могу понять, это почему образовательный комитет продвигает план по переименованию всех этих школ к апрелю, когда нет плана, что наши дети вернутся в классы к этому времени. Наши семьи разочарованы отсутствием плана, и они особенно разочарованы, что обсуждение этих планов даже не были на повестке встречи образовательного комитета вчера вечером", - сказала она.

В 2018 году образовательный комитет создал комиссию, которая должна была изучить вопрос переименования школ, чтобы "отбраковать любые символы белого превосходства и расизма".

Если школу назвали в честь исторической личности, которая имела отношение к угнетению и порабощению людей, притеснению женщин или препятствованию общественному прогрессу, ее надо переименовать, решила комиссия. Также в "черный список" попали деятели, чьи действия привели к геноциду.

Первый президент США Джордж Вашингтон, к примеру, был рабовладельцем, а 16-го американского президента Авраама Линкольна критикуют за конфликт с индейским народом санти-сиу, завершившийся смертной казнью коренных американцев. Дайэнн Файнстайн была мэром Сан-Франциско, когда флаг Конфедерации, который подвергся вандализму напротив здания муниципалитета, был заменен.

Теги: #сша #переименование #школы
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