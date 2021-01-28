События

09:44 28.01.2021

В Беларуси уже 220 политзаключенных, утверждают правозащитники

2 мин читать
В Беларуси уже 220 политзаключенных, утверждают правозащитники

Еще 31 человек в Беларуси признаны политзаключенными, а общее их количество достигло 220, сообщили в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна".

"Считаем необходимым требовать для данных политических заключенных немедленного пересмотра принятых в отношении них мер и судебных решений при исполнении права на справедливое судебное разбирательство и устранения указанных факторов, а также освобождения их из-под стражей с применением других мер, обеспечивающих явку в суд", - говорится в заявлении правозащитников.

В письме указывается, что основанием для данного решения стали вынесенные судами приговоры по уголовным делам, связанным с обвинением в применением насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности (ст. 363, 364, 366 УК.).

"Мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения", - убеждены правозащитники.

Действия сотрудников правоохранительных органов они называют "непропорционально жестокими", а приговоры судов - "непропорционально жесткими и неадекватными".

"Согласно Руководству по определению понятия "политический заключенный", насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств, и если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, дает основания рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных", - говорится в заявлении правозащитного центра "Весна".

Так, к примеру, за 8 месяцев 2019 года в Минске рассмотрены судами 13 уголовных дел об оказании сопротивления сотрудникам милиции и применении в отношении них физической силы. Трем подсудимым назначено наказание в виде ареста, другим - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, отмечают правозащитники.

"Таким образом, продолжительность или условия лишения свободы по приговорам, вынесенным в отношении участников протестных собраний, явно непропорциональны (неадекватны) правонарушению, по которому эти лица были признаны виновными", - утверждается в письме.

 

Теги: #политзаключенные #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 27.01.2021
Белорусская оппозиция выработала план своей победы в 2021 году

Белорусская оппозиция выработала план своей победы в 2021 году

05:31 25.01.2021
Глава НАН считает, что Беларуси через 20-25 лет будет нужна третья АЭС

Глава НАН считает, что Беларуси через 20-25 лет будет нужна третья АЭС

16:24 23.01.2021
Около 100 человек задержаны на акциях протеста в Минске в субботу - милиция

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в Минске в субботу - милиция

11:43 23.01.2021
В Минске проходят акции протеста

В Минске проходят акции протеста

20:22 22.01.2021
Эстония на СБ ООН предложила создать международный механизм по расследованию преступлений против мирных демонстрантов в Беларуси

Эстония на СБ ООН предложила создать международный механизм по расследованию преступлений против мирных демонстрантов в Беларуси

17:30 22.01.2021
Беларусь лишена права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

Беларусь лишена права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

17:14 22.01.2021
Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

12:57 22.01.2021
Тихановская не планирует участвовать в следующих выборах в Беларуси

Тихановская не планирует участвовать в следующих выборах в Беларуси

13:19 21.01.2021
Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь оставалась подальше от влияния России - замглавы МИД

Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь оставалась подальше от влияния России - замглавы МИД

14:50 19.01.2021
Председатель ОБСЕ: диалог между белорусской оппозицией и существующим режимом пока невозможен

Председатель ОБСЕ: диалог между белорусской оппозицией и существующим режимом пока невозможен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В центре Киева протестуют предприниматели, полиция и Нацгвардия заступили на усиленную службу

В Украине за сутки 5529 новых случаев Covid-19, выздоровело 11946 человек – Степанов

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

ПОСЛЕДНЕЕ

Министерство просит поддержки генпрокурора в вопросе недопущения необоснованной ликвидации учреждений культуры - Ткаченко

Главы МИД Украины, Литвы и Польши проведут первую встречу Люблинского треугольника с участием Тихановской

Кабмин согласовал передачу участка в Житомирской области женскому монастырю УПЦ (МП) для строительства

В "Евросолидарности" предложили тотальное тестирование украинцев на Covid-19 и уголовную ответственность за аферы с вакциной

В Одесской и Николаевской областях запретили или ограничили движение транспорта для расчистки снега

Посол Кирилич обсудил с главой МИД Боснии возвращение луганской иконы в Украину

Снегопады не привели к существенным задержкам поездов - "Укрзализныця"

В центре Киева протестуют предприниматели, полиция и Нацгвардия заступили на усиленную службу

В Сан-Франциско переименуют школы, названные в честь Линкольна и Вашингтона

Послы G7 отметили важность реформы сферы безопасности Украины и соблюдения обязательств в законодательстве по госзакупкам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА