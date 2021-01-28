В Беларуси уже 220 политзаключенных, утверждают правозащитники

Еще 31 человек в Беларуси признаны политзаключенными, а общее их количество достигло 220, сообщили в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна".

"Считаем необходимым требовать для данных политических заключенных немедленного пересмотра принятых в отношении них мер и судебных решений при исполнении права на справедливое судебное разбирательство и устранения указанных факторов, а также освобождения их из-под стражей с применением других мер, обеспечивающих явку в суд", - говорится в заявлении правозащитников.

В письме указывается, что основанием для данного решения стали вынесенные судами приговоры по уголовным делам, связанным с обвинением в применением насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности (ст. 363, 364, 366 УК.).

"Мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения", - убеждены правозащитники.

Действия сотрудников правоохранительных органов они называют "непропорционально жестокими", а приговоры судов - "непропорционально жесткими и неадекватными".

"Согласно Руководству по определению понятия "политический заключенный", насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств, и если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, дает основания рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных", - говорится в заявлении правозащитного центра "Весна".

Так, к примеру, за 8 месяцев 2019 года в Минске рассмотрены судами 13 уголовных дел об оказании сопротивления сотрудникам милиции и применении в отношении них физической силы. Трем подсудимым назначено наказание в виде ареста, другим - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, отмечают правозащитники.

"Таким образом, продолжительность или условия лишения свободы по приговорам, вынесенным в отношении участников протестных собраний, явно непропорциональны (неадекватны) правонарушению, по которому эти лица были признаны виновными", - утверждается в письме.