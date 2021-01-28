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08:38 28.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 100,8 млн, число жертв - 2,17 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 100,8 млн, число жертв - 2,17 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 100 млн 866 тыс. 32 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 174 тыс. 129, выздоровели более 72 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 25 млн 598 тыс. 61 инфицированный COVID-19, зафиксировано 429 тыс. 195 летальных исходов, излечились более 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 701 тыс. 193, число скончавшихся - 153 тыс. 847, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 996 тыс. 876 заболевших, из них умер 220 тыс. 161 человек, вылечились более 7,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 280,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 323 человека, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 32.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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