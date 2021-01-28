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08:24 28.01.2021

В Украине за сутки 5529 новых случаев Covid-19, выздоровело 11946 человек – Степанов

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В Украине за сутки 5529 новых случаев Covid-19, выздоровело 11946 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 529 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 11 946 человек, умерло 149 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 января 2021 года. В частности, заболели 248 детей и 236 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 1941 человек, летальных случаев – 149, выздоровели – 11 946 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 27 января зафиксировали 3 776 новых случаев COVID-19, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 206 412 человека, 22 351 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 992 031 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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