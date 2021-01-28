Из-за непогоды обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины

Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро четверга, 28 января, обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7:00 28 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 113, Кировоградская - 19 Черкасская - 10 и Запорожская – 1", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.