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07:28 28.01.2021

Российские наемники на Донбассе за сутки 10 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали

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Российские наемники на Донбассе за сутки 10 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Павлополя, наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Богдановка враг применил против украинских бойцов станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксировали несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного (Приазовье) - еще и из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, наемники вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а у Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.

"С начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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