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07:22 28.01.2021

У "Слуг народа" хватит голосов для исключения Дубинского из фракции

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У "Слуг народа" хватит голосов для исключения Дубинского из фракции

Фракция "Слуги народа" поддержит исключение депутата Александра Дубинского, против которого ввели санкции США, считает народный депутат из этой фракции и представитель президента в Конституционном суде Украины (КС) Федор Вениславский

"Я убежден, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции. Учитывая этот факт, я уверен, что во фракции найдется достаточное количество голосов, чтобы временно исключить Александра Дубинского из фракции Слуга народа. Лично я буду голосовать за это", - заявил Вениславский в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, в партии также поддержат назначение Юрия Витренко министром энергетики:

"Во время первого голосования многие народных депутатов не голосовали за назначение Витренко, руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ, в частности, о премиях господина Витренко от НАК "Нафтогаз"... На последней встрече господин Витренко смог убедить народных депутатов. Он четко объяснил, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов нашей фракции в его пользу", - подчеркнул он.

Теги: #дубинский #исключение #украина #слуганарода
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