И.о. директора региональной лаборатории Госпродпотребслужбы требовал взятку от подчиненной за сохранение ее на должности

Обвинительное заключение в отношении и.о. директора региональной лаборатории Госпродпотребслужбы, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством направлено в суд по согласованию с Харьковской местной прокуратурой №2.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, чиновнику объявили о подозрении по соответствующей ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины 1 июля 2020 года.

"И. о. директора одной из государственных лабораторий сообщил своей подчиненной, что, по его мнению, она ненадлежащим образом выполняет свои служебные обязанности, и, в связи с этим он намерен рассмотреть вопрос ее замещения или даже увольнения. При этом чиновник отметил, что для того, чтобы остаться в должности, женщина должна передать неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Позднее и.о. директора лаборатории сообщил подчиненной, что она обязана предоставить ему 60 тыс. грн за то, что он позволит ей работать на занимаемой руководящей должности в мае 2020 года и пригрозил, что в противном случае женщина будет уволена. Он также заявил, что есть претенденты другие претенденты на эту должность, способные платить за нее ежемесячно 80 тыс.грн.

Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.