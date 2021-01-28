События

05:24 28.01.2021

И.о. директора региональной лаборатории Госпродпотребслужбы требовал взятку от подчиненной за сохранение ее на должности

1 мин читать

Обвинительное заключение в отношении и.о. директора  региональной лаборатории Госпродпотребслужбы, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством направлено в суд по согласованию с Харьковской местной прокуратурой №2.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, чиновнику объявили о подозрении по соответствующей ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины 1 июля 2020 года.

"И. о. директора одной из государственных лабораторий сообщил своей подчиненной, что, по его мнению, она ненадлежащим образом выполняет свои служебные обязанности, и, в связи с этим он намерен рассмотреть вопрос ее замещения или даже увольнения. При этом чиновник отметил, что для того, чтобы остаться в должности, женщина должна передать неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Позднее и.о. директора лаборатории сообщил подчиненной, что она обязана предоставить ему 60 тыс. грн за то, что он позволит ей работать на занимаемой руководящей должности в мае 2020 года и пригрозил, что в противном случае женщина будет уволена. Он также заявил, что есть претенденты другие претенденты на эту должность, способные платить за нее ежемесячно 80 тыс.грн.

Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Теги: #взятка #украина #госпродпотребслужба #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:41 28.01.2021
Гендиректору частного предприятия на Волыни сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом

Гендиректору частного предприятия на Волыни сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом

02:29 28.01.2021
СБУ блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу огнестрельного оружия

СБУ блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу огнестрельного оружия

01:24 28.01.2021
В Киеве коммунальщики обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными средствами в связи с непогодой

В Киеве коммунальщики обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными средствами в связи с непогодой

23:00 27.01.2021
Российские журналисты едут в Донецк для проведения форума "русский Донбасс"

Российские журналисты едут в Донецк для проведения форума "русский Донбасс"

22:34 27.01.2021
Утром в четверг временно ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта из-за непогоды

Утром в четверг временно ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта из-за непогоды

22:05 27.01.2021
"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

22:01 27.01.2021
Кабмин взял в управление "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", поручил подготовить документы по передаче "Укрэнерго", "ОР" и "МГУ" в Минэнерго

Кабмин взял в управление "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", поручил подготовить документы по передаче "Укрэнерго", "ОР" и "МГУ" в Минэнерго

21:53 27.01.2021
В Украину с официальным визитом в марте приедет генсек Совета Европы Бурич

В Украину с официальным визитом в марте приедет генсек Совета Европы Бурич

21:23 27.01.2021
Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарственных средств за 2020 года

Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарственных средств за 2020 года

17:49 27.01.2021
Профильный комитет Рады обратится в Харьковский горсовет для получения решения о досрочном прекращении полномочий Кернеса

Профильный комитет Рады обратится в Харьковский горсовет для получения решения о досрочном прекращении полномочий Кернеса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Меморандум о "недостроях" "Аркады" планируется подписать до 5 февраля – Геращенко

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Вашингтоне не исключают каких-либо ответных мер в отношении РФ из-за Навального

Херсон намерен привлечь израильские технологии - встреча посла Корнийчука с мэром Колыхаевым

Белый дом призывает к полноценному расследованию источника COVID-19

Детективы НАБУ расследуют дело по заявлению Верховного суда

Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

Еврокомиссия дала Польше месяц для ответа на обвинения в нарушении верховенства права

В Одессу по-прежнему не пускают грузовики из-за непогоды - ГСЧС

Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА