СБУ блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу огнестрельного оружия

Служба безопасности Украины блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия различных видов, сообщил пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным досудебного следствия, контрабандный трафик организовало супруги из Киева. Фигуранты скупали комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова и ручных пулеметов различных модификаций, а также снайперских винтовок Драгунова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, своих "клиентов" они подыскивали на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей.

Для сокрытия противоправной деятельности фигуранта дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.

Правоохранители задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправление за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли электронную технику и другие вещественные доказательства незаконных действий.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к военным средствам поражения.