Российские журналисты едут в Донецк для проведения форума "русский Донбасс"

В Донецк едут российские журналисты для проведения форума "русский Донбасс", сообщил представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян едут в Донецк, чтобы провести форум "русский Донбасс", - написал Казанский в своем телеграм-канале в среду вечером.

Он отметил, что так называемый "форум" состоится в четверг, 28 января.