Российские журналисты едут в Донецк для проведения форума "русский Донбасс"
В Донецк едут российские журналисты для проведения форума "русский Донбасс", сообщил представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.
"Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян едут в Донецк, чтобы провести форум "русский Донбасс", - написал Казанский в своем телеграм-канале в среду вечером.
Он отметил, что так называемый "форум" состоится в четверг, 28 января.