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23:00 27.01.2021

Российские журналисты едут в Донецк для проведения форума "русский Донбасс"

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Российские журналисты едут в Донецк для проведения форума "русский Донбасс"

В Донецк едут российские журналисты для проведения форума "русский Донбасс", сообщил представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян едут в Донецк, чтобы провести форум "русский Донбасс", - написал Казанский в своем телеграм-канале в среду вечером.

Он отметил, что так называемый "форум" состоится в четверг, 28 января.

Теги: #рф #украина #донбасс #форум
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