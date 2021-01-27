События

22:47 27.01.2021

Белый дом призывает к полноценному расследованию источника COVID-19

1 мин читать
Белый дом призывает к полноценному расследованию источника COVID-19

Вашингтон призывает провести полноценное и четкое международное расследование в отношении источника распространения коронавируса COVID-19, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нам необходимо добраться до истоков первых дней пандемии в Китае, и мы выражали поддержку международному расследованию, которое, как нам кажется, должно быть полноценным и ясным", - сказала Псаки на брифинге в среду.

В прошлом году экс-президент США Дональд Трамп неоднократно призывал провести расследование в отношении источника COVID-19, однако, в более жесткой форме. Так, Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявлял о готовности рассмотреть вариант введения санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании причин распространения коронавируса.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. В то же время, еще по одной версии, утечка коронавируса COVID-19 произошла из лаборатории в Ухане.

Теги: #расследование #сша #источник #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:46 27.01.2021
В Вашингтоне не исключают каких-либо ответных мер в отношении РФ из-за Навального

В Вашингтоне не исключают каких-либо ответных мер в отношении РФ из-за Навального

20:44 27.01.2021
Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства

Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства

15:52 27.01.2021
Украина должна поднимать вопрос о привлечении США к "нормандскому формату" – американский эксперт

Украина должна поднимать вопрос о привлечении США к "нормандскому формату" – американский эксперт

13:15 27.01.2021
В странах Балтии наблюдается скачок суточного числа заболевших коронавирусом

В странах Балтии наблюдается скачок суточного числа заболевших коронавирусом

12:31 27.01.2021
В Киеве 437 новых больных коронавирусом, выздоровел за сутки 2201, умерли 16 человек

В Киеве 437 новых больных коронавирусом, выздоровел за сутки 2201, умерли 16 человек

09:04 27.01.2021
Число заражений COVID-19 в Украине превысило 1,2 млн, число выздоровлений – 980 тыс. человек

Число заражений COVID-19 в Украине превысило 1,2 млн, число выздоровлений – 980 тыс. человек

08:35 27.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 100 млн, число жертв - 2,15 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 100 млн, число жертв - 2,15 млн

07:59 27.01.2021
Байден перед беседой с Путиным провел консультации с основными партнерами и НАТО

Байден перед беседой с Путиным провел консультации с основными партнерами и НАТО

07:22 27.01.2021
Байден подтвердил приверженность США положению о коллективной обороне НАТО Белый дом

Байден подтвердил приверженность США положению о коллективной обороне НАТО Белый дом

06:02 27.01.2021
Сенаторы США обсуждают резолюцию о порицании Трампа

Сенаторы США обсуждают резолюцию о порицании Трампа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Меморандум о "недостроях" "Аркады" планируется подписать до 5 февраля – Геращенко

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Херсон намерен привлечь израильские технологии - встреча посла Корнийчука с мэром Колыхаевым

Российские журналисты едут в Донецк для проведения форума "русский Донбасс"

Утром в четверг временно ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта из-за непогоды

"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

В Украину с официальным визитом в марте приедет генсек Совета Европы Бурич

Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарственных средств за 2020 года

Детективы НАБУ расследуют дело по заявлению Верховного суда

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

Еврокомиссия дала Польше месяц для ответа на обвинения в нарушении верховенства права

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА