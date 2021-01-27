Белый дом призывает к полноценному расследованию источника COVID-19

Вашингтон призывает провести полноценное и четкое международное расследование в отношении источника распространения коронавируса COVID-19, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нам необходимо добраться до истоков первых дней пандемии в Китае, и мы выражали поддержку международному расследованию, которое, как нам кажется, должно быть полноценным и ясным", - сказала Псаки на брифинге в среду.

В прошлом году экс-президент США Дональд Трамп неоднократно призывал провести расследование в отношении источника COVID-19, однако, в более жесткой форме. Так, Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявлял о готовности рассмотреть вариант введения санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании причин распространения коронавируса.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. В то же время, еще по одной версии, утечка коронавируса COVID-19 произошла из лаборатории в Ухане.