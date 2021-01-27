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22:34 27.01.2021

Утром в четверг временно ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта из-за непогоды

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Утром в четверг временно ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта из-за непогоды

Утром в четверг в Киев временно ограничат въезд для крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"По прогнозу синоптиков, 28 января ожидается ухудшение погодных условий в виде сильных снегопадов. В связи с этим, постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном ограничении въезда в столицу крупногабаритного транспорта с 6:30 28 января. Подписан соответствующий Протокол № 6 от 27.01.2021", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, о чем будет сообщено отдельно. Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Также власти города просят водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. А водителей крупногабаритного транспорта просят формировать свои маршруты в объезд Киева.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - подчеркнули в ведомстве. 

Теги: #киев #украина #въезд #транспорт
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