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22:05 27.01.2021

"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

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"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

В Одесской области на дорогах М-15 Одесса - Рени (на Бухарест) и М-16 Одесса - Кучурган (на Кишинев) полностью закрыто движение для автотранспортных средств всех категорий, отмечается в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

"Запрещается движение автотранспортных средств всех категорий на дорогах: М-15 Одесса - Рени (на Бухарест), км 11 + 920 - км 308 + 000; М-16 Одесса - Кучурган (на Кишинев), км 0 +000 - км 58 + 682, км 58 + 925- км 59 + 123. Движение перекрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м/с, метелями, отсутствия видимости и температурой воздуха до -1 градуса по Цельсию", - говорится в сообщении.

Также с 21.00 среды, 27 января запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения в Одесской области.

В Одесской и Николаевской областях объявлен третий уровень опасности - красный. Метеорологи прогнозируют, что в течение следующих суток в указанных регионах может выпасть от 30 до 40 см снега, скорость ветра усилится до 15-20 м/с. 

Теги: #укравтодор #украина #движение #одесса
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