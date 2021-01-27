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21:53 27.01.2021

В Украину с официальным визитом в марте приедет генсек Совета Европы Бурич

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В Украину с официальным визитом в марте приедет генсек Совета Европы Бурич

В Украину с официальным визитом ориентировочно в марте 2021 года собирается приехать генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич, сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

"Во время выступления Генерального секретаря ей задали вопрос, почему она во время визита в Россию не посетила Украину. В ответ она отметила, что планировала предыдущий визит в Украину, однако в связи с техническими сложностями, а именно на то время президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в другой стране, встретиться не было возможности", - цитирует пресс-служба партии слова члена делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) нардепа Леси Забуранной.

Она отметила, что ориентировочный срок визита генсека в Киев – март.

Кроме того, на встрече стороны обсудили ряд важных вопросов. В частности, выполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), недавнее решение ЕСПЧ по Крыму (относительно юрисдикции и приемлемости) против РФ, расширение Крымской платформы и ее поддержку со стороны Совета Европы.

Также поднимался вопрос о Беларуси и защите прав человека, обсудили новую инициативу по работе с диаспорами на платформе ПАСЕ и последующим переносом такой идеи на межправительственный уровень, участие Генсека и оказание поддержки международному проекту "Озеленение Украины". К тому же рассмотрели вопросы расширения проектов для Офиса Совета Европы в Украине.

 

Теги: #генсек #совет_европы #украина #визит
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