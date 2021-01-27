События

21:23 27.01.2021

Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарственных средств за 2020 года

2 мин читать
Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарственных средств за 2020 года

Счетная палата Украины обещает провести аудит государственных закупок лекарственных средств за 2020 год, сообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий ("Слуга народа")

"Счетная палата обещает провести аудит государственных закупок лекарственных средств 2020 года. Но уже сегодня мы видим две основные проблемы. Первая - отсутствие механизма долгосрочного планирования тендеров. Для ее решения в декабре 2020 года по инициативе Комитета Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс. От планирования закупок на текущий бюджетный год мы перешли на среднесрочные договоры. Я очень надеюсь, что новый механизм позволит нашим закупщикам работать более эффективно и исправить ошибки. Вторая проблема - определенная несогласованность действий между Минздравом и ГП. Конечно, это не функция Комитета, но при необходимости мы готовы помочь руководству двух структур в налаживании диалога", - написал Радуцкий на своей странице в "Фейсбуке" в среду вечером.

Также он не исключил, что в случае, если ситуация не стабилизируется, правительство будет вынуждено вновь вернуться к практике делегирования закупок международным агентствам.

"По моему мнению, это шаг назад. В конце концов, мы не страна третьего мира. В прошлом году государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" продемонстрировало, что Украине намного выгоднее производить закупки самостоятельно. Сэкономлено почти 1,5 млрд грн. По некоторым позициям достигли снижения стоимости лекарств на 80%. Поэтому наша общая задача - сохранить все, что смогла достичь команда ГП", - подчеркнул Радуцкий.

Также он добавил, что в 2021 году встречи на тему закупок планируют проводить регулярно.

Теги: #аудит #закупки #лекарства #радуцкий #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:34 27.01.2021
Утром в четверг временно ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта из-за непогоды

Утром в четверг временно ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта из-за непогоды

22:05 27.01.2021
"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

22:01 27.01.2021
Кабмин взял в управление "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", поручил подготовить документы по передаче "Укрэнерго", "ОР" и "МГУ" в Минэнерго

Кабмин взял в управление "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", поручил подготовить документы по передаче "Укрэнерго", "ОР" и "МГУ" в Минэнерго

21:53 27.01.2021
В Украину с официальным визитом в марте приедет генсек Совета Европы Бурич

В Украину с официальным визитом в марте приедет генсек Совета Европы Бурич

18:27 27.01.2021
Более 50 позиций за госбюджет-2020 МЗУ закупило дороже международных организаций – Степанов

Более 50 позиций за госбюджет-2020 МЗУ закупило дороже международных организаций – Степанов

17:46 27.01.2021
Украина и Канада создают рабочую группу по вопросам мобильности

Украина и Канада создают рабочую группу по вопросам мобильности

14:50 27.01.2021
Кабмин поддержал законопроект о договорах управляемого доступа при закупках лекарств

Кабмин поддержал законопроект о договорах управляемого доступа при закупках лекарств

14:03 27.01.2021
Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ

Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ

13:05 27.01.2021
Украина и Венгрия договорились провести переговоры по языку и образованию

Украина и Венгрия договорились провести переговоры по языку и образованию

19:07 26.01.2021
Украина в декабре-2020 увеличила выплавку стали на 22,1% к декабрю-2019, поднялась с 13-го на 12-е место в рейтинге Worldsteel

Украина в декабре-2020 увеличила выплавку стали на 22,1% к декабрю-2019, поднялась с 13-го на 12-е место в рейтинге Worldsteel

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Меморандум о "недостроях" "Аркады" планируется подписать до 5 февраля – Геращенко

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Детективы НАБУ расследуют дело по заявлению Верховного суда

Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

Еврокомиссия дала Польше месяц для ответа на обвинения в нарушении верховенства права

В Одессу по-прежнему не пускают грузовики из-за непогоды - ГСЧС

Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Тупицкий просит Раду рассмотреть вопрос о "блокировании" работы КС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА