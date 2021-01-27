Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарственных средств за 2020 года

Счетная палата Украины обещает провести аудит государственных закупок лекарственных средств за 2020 год, сообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий ("Слуга народа")

"Счетная палата обещает провести аудит государственных закупок лекарственных средств 2020 года. Но уже сегодня мы видим две основные проблемы. Первая - отсутствие механизма долгосрочного планирования тендеров. Для ее решения в декабре 2020 года по инициативе Комитета Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс. От планирования закупок на текущий бюджетный год мы перешли на среднесрочные договоры. Я очень надеюсь, что новый механизм позволит нашим закупщикам работать более эффективно и исправить ошибки. Вторая проблема - определенная несогласованность действий между Минздравом и ГП. Конечно, это не функция Комитета, но при необходимости мы готовы помочь руководству двух структур в налаживании диалога", - написал Радуцкий на своей странице в "Фейсбуке" в среду вечером.

Также он не исключил, что в случае, если ситуация не стабилизируется, правительство будет вынуждено вновь вернуться к практике делегирования закупок международным агентствам.

"По моему мнению, это шаг назад. В конце концов, мы не страна третьего мира. В прошлом году государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" продемонстрировало, что Украине намного выгоднее производить закупки самостоятельно. Сэкономлено почти 1,5 млрд грн. По некоторым позициям достигли снижения стоимости лекарств на 80%. Поэтому наша общая задача - сохранить все, что смогла достичь команда ГП", - подчеркнул Радуцкий.

Также он добавил, что в 2021 году встречи на тему закупок планируют проводить регулярно.