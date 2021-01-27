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20:52 27.01.2021

Детективы НАБУ расследуют дело по заявлению Верховного суда

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Детективы НАБУ расследуют дело по заявлению Верховного суда

Верховный суд сообщает о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) приходили в помещение суда для сбора объяснений в рамках расследования уголовного производства.

"О пребывании детективов НАБУ в помещении Верховного суда. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению Верховного суда, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Панайотов Е.А. и Гудз В.М. 27 января 2021 года с 14:10 до 16:35 в помещении Верховного суда по адресу Орлика, 8 осуществляли сбор объяснений сотрудников Верховного суда по указанному заявлению", - сообщает пресс-служба Верховного суда на странице в Facebook.

В суде отметили, что никаких встреч с судьями или председателем Верховного суда не происходило.

В то же время никакие другие подробности пресс-служба Верховного суда не сообщает.

 

Теги: #набу #верховный_суд
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