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20:41 27.01.2021

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

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Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), состоявшейся в формате видеоконференции.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - сообщила пресс-служба президента Украины в среду.

Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

Теги: #консультации #четверка #донбасс
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