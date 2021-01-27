Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), состоявшейся в формате видеоконференции.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - сообщила пресс-служба президента Украины в среду.

Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.