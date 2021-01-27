События

20:10 27.01.2021

Еврокомиссия дала Польше месяц для ответа на обвинения в нарушении верховенства права

1 мин читать
Еврокомиссия дала Польше месяц для ответа на обвинения в нарушении верховенства права

Еврокомиссия (ЕК) предоставила Польше месячный срок для ответа на обвинения в нарушении независимости судебной системы в этой стране, говорится в направленном Варшаве заключении властей ЕС.

"У Польши есть один месяц, чтобы ответить на это дополнительное мотивированное мнение и принять необходимые меры для соблюдения законодательства ЕС, в противном случае Комиссия может передать дело в Суд ЕС", - отмечается в пресс-релизе.

"Комиссия считает, что Польша нарушает законодательство ЕС, давая право дисциплинарной палате Верховного суда, независимость и беспристрастность которой не гарантированы, принимать решения, напрямую влияющие на судей и на то, как они выполняют свои функции", - также говорится в документе.

Он знаменует собой очередной этап начатой Брюсселем в апреле прошлого года и установленной в ЕС процедуры против нарушений верховенства права. В ЕК считают, что реформа польского законодательства ослабила базовый принцип независимости судебной системы, поставила судей в более серьезную зависимость от исполнительной власти. Ответ Варшавы на предыдущее официальное письмо не удовлетворил ЕК.

Разбирательство в суде, который находится Люксембурге и ведет дела о нарушениях законодательства ЕС отдельными странами-членами, может привести к санкциям по отношению к странам-нарушительницам.

Теги: #ес #польша #обвинения #ответ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:06 27.01.2021
ЕС впервые назначил представителя по СМИ на Ближнем Востоке и в Северной Африке

ЕС впервые назначил представителя по СМИ на Ближнем Востоке и в Северной Африке

13:41 26.01.2021
ЕС утвердил гуманитарный бюджет, из которого EUR28 млн предназначены Украине, Западным Балканам и Кавказу

ЕС утвердил гуманитарный бюджет, из которого EUR28 млн предназначены Украине, Западным Балканам и Кавказу

10:48 26.01.2021
Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

Глава МИД Польши считает, что перед визитом в Москву Боррель должен посетить Киев

00:53 26.01.2021
Еврокомиссия рекомендовала превентивные меры для путешественников из-за новых мутаций COVID-19

Еврокомиссия рекомендовала превентивные меры для путешественников из-за новых мутаций COVID-19

19:48 25.01.2021
В Брюсселе не согласны с изменениями в поставках вакцин от COVID-19 компанией AstraZeneca

В Брюсселе не согласны с изменениями в поставках вакцин от COVID-19 компанией AstraZeneca

19:43 25.01.2021
Венедиктова обсудила с послом ЕС реформу прокуратуры в Украине и конкурс на главу САП

Венедиктова обсудила с послом ЕС реформу прокуратуры в Украине и конкурс на главу САП

18:35 25.01.2021
В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

18:22 25.01.2021
Совет ЕС призывает освободить Навального и задержанных на акциях 23 января

Совет ЕС призывает освободить Навального и задержанных на акциях 23 января

18:12 25.01.2021
ЕС будет полностью поддерживать судебные реформы в Украине - посол

ЕС будет полностью поддерживать судебные реформы в Украине - посол

14:53 25.01.2021
Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Меморандум о "недостроях" "Аркады" планируется подписать до 5 февраля – Геращенко

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Детективы НАБУ расследуют дело по заявлению Верховного суда

Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

В Одессу по-прежнему не пускают грузовики из-за непогоды - ГСЧС

Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Тупицкий просит Раду рассмотреть вопрос о "блокировании" работы КС

Экс-главу ГНС Верланова объявили в розыск, он намерен это обжаловать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА