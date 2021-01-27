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19:59 27.01.2021

В Одессу по-прежнему не пускают грузовики из-за непогоды - ГСЧС

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В Одессу по-прежнему не пускают грузовики из-за непогоды - ГСЧС

По состоянию на 19.00 27 января остается ограничение движения в Одессу крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, сообщает Госслужба по ЧС (ГСЧС) в телеграм-канале.

В связи с этим на автодороге М-05 Киев - Одесса (+370 км) вблизи с. Ревова остановлены на обочине около 120 большегрузных автомобилей.

Подразделения ГСЧС оказали помощь по буксировке 12 автомобилей в Одесской и Николаевской областях.

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено.

Теги: #транспорт #непогода #одесса
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