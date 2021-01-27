События

19:59 27.01.2021

Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

2 мин читать
Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, сообщает пресс-центр СБУ.

"Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что сейчас принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Так, согласно информации правоохранителей, установлено, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

"Среди доказательств, подтверждающих это: видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали", - отметили в спецслужбе.

Сам Нескоромный написал в телеграм-канале вечером в среду: "В эти минуты подчиненные Баканова ломятся в квартиру, где находится только моя семья, пытаясь меня запугать и сорвать таким образом пресс-конференцию. Не думаю, что в СБУ не знают процессуальное законодательство - видимо там просто с перепуга перепутали Украину с ЕС. Это является настолько патриотическим, что придется посвятить "патриотизму" Баканова (главе СБУ - ИФ) отдельную часть моей пресс-конференции".

Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный 2 февраля в Брюсселе даст пресс-конференцию, где расскажет о коррупции в Украине.

На сайте Press Club Brussels Europe размещен анонс с приглашением на пресс-конференцию Нескоромного. В анонсе указывается, что пресс-конефренция пройдет в брюссельском Press Club в 10.00 2 февраля.

Как сообщалось, 23 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании действующего сотрудника ведомства, который пытался убить сотрудника спецслужбы.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Заказчик – экс-зампред спецслужбы Дмитрий Нескоромный объявлен в розыск, сообщил журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Ранее агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах сообщало, что в ближайшее время следствие планирует сообщить, что мотивом заказа на устранение начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова было то, что он являлся единственным препятствием для получения экс-заместителем главы спецслужбы Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве СБУ.

Теги: #сбу #нескоромный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 27.01.2021
Правоохранительный комитет поддержал законопроект, позволяющий генпрокурору передавать дела из НАБУ в СБУ

Правоохранительный комитет поддержал законопроект, позволяющий генпрокурору передавать дела из НАБУ в СБУ

14:20 27.01.2021
Экс-замглавы СБУ Нескоромный даст пресс-конференцию в Брюсселе

Экс-замглавы СБУ Нескоромный даст пресс-конференцию в Брюсселе

15:59 25.01.2021
СБУ задержала разведчика НВФ "ЛНР"

СБУ задержала разведчика НВФ "ЛНР"

11:44 25.01.2021
Следствие вскоре заявит, что Наумова хотели устранить, так как он был препятствием для получения Нескоромным должности в руководстве СБУ - источник

Следствие вскоре заявит, что Наумова хотели устранить, так как он был препятствием для получения Нескоромным должности в руководстве СБУ - источник

10:03 25.01.2021
В четырех областях СБУ разоблачила деятельность управляемых из РФ интернет-агитаторов

В четырех областях СБУ разоблачила деятельность управляемых из РФ интернет-агитаторов

18:41 23.01.2021
Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

17:45 23.01.2021
Следствие будет просить об аресте полковника "Альфы", обвиняемого в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ - СМИ

Следствие будет просить об аресте полковника "Альфы", обвиняемого в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ - СМИ

15:46 23.01.2021
СБУ разоблачила агента ФСБ РФ из Херсонской области, который планировал "тарифный Майдан"

СБУ разоблачила агента ФСБ РФ из Херсонской области, который планировал "тарифный Майдан"

11:53 23.01.2021
СБУ предотвратила убийство сотрудника спецслужбы: задержан действующий сотрудник ведомства

СБУ предотвратила убийство сотрудника спецслужбы: задержан действующий сотрудник ведомства

00:33 23.01.2021
По подозрению в подготовке убийства начальника Главка ВБ СБУ задержан полковник "Альфы"

По подозрению в подготовке убийства начальника Главка ВБ СБУ задержан полковник "Альфы"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Меморандум о "недостроях" "Аркады" планируется подписать до 5 февраля – Геращенко

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

МОН рекомендует учебным заведениям в семи областях в период непогоды перейти на дистанционное обучение

ПОСЛЕДНЕЕ

Детективы НАБУ расследуют дело по заявлению Верховного суда

Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

Еврокомиссия дала Польше месяц для ответа на обвинения в нарушении верховенства права

В Одессу по-прежнему не пускают грузовики из-за непогоды - ГСЧС

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Тупицкий просит Раду рассмотреть вопрос о "блокировании" работы КС

Экс-главу ГНС Верланова объявили в розыск, он намерен это обжаловать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА