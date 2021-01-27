События

19:00 27.01.2021

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

1 мин читать
Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Международный Каннский кинофестиваль перенесён с мая на июль, сообщили организаторы смотра.

"Первоначально запланированный на 11-22 мая 2021 года Каннский фестиваль пройдёт с 6 по 17 июля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

73-й смотр должен был пройти с 12 по 23 мая, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен. Позже организаторы смотра сообщили, что в оригинальном формате в этом году фестиваль не состоится. При этом они планировали представить список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их покажут на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.

Теги: #канны #кинофестиваль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:01 12.09.2020
Фильм "Земля кочевников" стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Фильм "Земля кочевников" стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

15:13 24.08.2020
Организаторы Берлинале упразднили гендерное разделение приза за лучшую роль

Организаторы Берлинале упразднили гендерное разделение приза за лучшую роль

08:54 23.08.2020
В Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

В Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

06:55 07.04.2020
«Docudays UA» станет первым украинским кинофестивалем, который пройдет онлайн

«Docudays UA» станет первым украинским кинофестивалем, который пройдет онлайн

08:39 28.03.2020
Киевский кинофестиваль «Молодость» перенесен на август 2020 года

Киевский кинофестиваль «Молодость» перенесен на август 2020 года

23:02 19.03.2020
Каннский кинофестиваль перенесли из-за COVID-19

Каннский кинофестиваль перенесли из-за COVID-19

11:34 02.03.2020
Международная выставка недвижимости MIPIM в Каннах перенесена на июнь-2020 из-за коронавируса

Международная выставка недвижимости MIPIM в Каннах перенесена на июнь-2020 из-за коронавируса

04:17 22.02.2020
На Berlinale состоялась мировая премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера"

На Berlinale состоялась мировая премьера фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера"

14:15 20.02.2020
На выставке MIPIM-2020 в Каннах Украина впервые представит стенд региональных проектов

На выставке MIPIM-2020 в Каннах Украина впервые представит стенд региональных проектов

08:35 10.12.2019
12 декабря в столице стартует кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце" - КГГА

12 декабря в столице стартует кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце" - КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Меморандум о "недостроях" "Аркады" планируется подписать до 5 февраля – Геращенко

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

МОН рекомендует учебным заведениям в семи областях в период непогоды перейти на дистанционное обучение

Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларации

ПОСЛЕДНЕЕ

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Тупицкий просит Раду рассмотреть вопрос о "блокировании" работы КС

Экс-главу ГНС Верланова объявили в розыск, он намерен это обжаловать

Евросоюз призвал AstraZeneca к выполнению своих обязательств

Меморандум о "недостроях" "Аркады" планируется подписать до 5 февраля – Геращенко

Охотники и собаководы Украины провели митинг с требованием не допустить развала охотничьей отрасли

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Правоохранительный комитет поддержал законопроект, позволяющий генпрокурору передавать дела из НАБУ в СБУ

МОН рекомендует учебным заведениям в семи областях в период непогоды перейти на дистанционное обучение

Профильный комитет Рады обратится в Харьковский горсовет для получения решения о досрочном прекращении полномочий Кернеса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА