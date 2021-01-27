Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Международный Каннский кинофестиваль перенесён с мая на июль, сообщили организаторы смотра.

"Первоначально запланированный на 11-22 мая 2021 года Каннский фестиваль пройдёт с 6 по 17 июля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

73-й смотр должен был пройти с 12 по 23 мая, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен. Позже организаторы смотра сообщили, что в оригинальном формате в этом году фестиваль не состоится. При этом они планировали представить список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их покажут на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.