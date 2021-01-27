Тупицкий просит Раду рассмотреть вопрос о "блокировании" работы КС

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий просит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова принять меры по исправлению ситуации с "блокированием работы суда сотрудниками Управления государственной охраны (УГО)".

Согласно тексту письма, опубликованного на сайте КС, Тупицкий просит: безотлагательно рассмотреть в порядке осуществления парламентского контроля вопрос о ситуации, которая сложилась из-за "незаконного вмешательства в деятельность суда, блокирования его работы, влияния на судей КС и препятствования исполнению ими своих обязанностей".

Тупицкий просит принять надлежащие меры для исправления ситуации и сделать невозможным в будущем использование УГО для достижения "противоправных целей".

"Прошу ознакомить с этим обращением лидеров парламентских фракций и депутатских групп", - сказано в письме.

Ранее Тупицкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым обращением, в котором заявляет о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками Управления государственной охраны (УГО) и просит о привлечении их к ответственности.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.