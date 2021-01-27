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18:46 27.01.2021

Экс-главу ГНС Верланова объявили в розыск, он намерен это обжаловать

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Экс-главу ГНС Верланова объявили в розыск, он намерен это обжаловать

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего главу Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает издание "Слово и дело", соответствующее постановление детектив НАБУ вынес 21 декабря 2020 года. В тот же день детектив приостановил расследование дела в отношении Верланова в связи с объявлением его в розыск. Однако его адвокат подал жалобу и просил отменить постановление об объявлении своего подзащитного в розыск и о приостановлении следствия, указав, что на дату вынесения постановления детективу было известно местонахождение Верланова. Однако судья отказал в удовлетворении жалобы, поскольку адвокат не предоставил документы, подтверждающие местожительства Верланова в Германии.

Сам Верланов подтвердил информацию об объявлении его в розыск. Он сообщил, что проживает в Германии с октября 2020 года, и подчеркнул, что не скрывается от правосудия.

"Прочитал, что меня объявили в розыск. Не прятался и не прячусь. Поэтому, решение буду обжаловать. Сейчас проживаю в Германии по адресу, который сообщил детективам НАБУ еще 17 декабря", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Кабмин 24 апреля 2020 года уволил Верланова с должности главы ГНС, а на следующий день объявил конкурс на нового главу ведомства.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных.

20 октября Офис генпрокурора уведомил о подозрении экс-главу ГНС в злоупотреблении властью и служебным положением, после чего передал дело в НАБУ. Досудебным расследованием установлено, что экс-глава ГНС незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Верланов заявляет, что обвинения в отношении него являются безосновательными, а врученное ему Офисом генерального прокурора подозрение политически мотивированные. Кроме того он заявил о нарушениях Генпрокуратуры при сообщении ему о подозрении.

Теги: #розыск #верланов_сергей
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