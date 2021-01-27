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18:29 27.01.2021

Меморандум о "недостроях" "Аркады" планируется подписать до 5 февраля – Геращенко

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Меморандум о "недостроях" "Аркады" планируется подписать до 5 февраля – Геращенко

Меморандум между Министерством внутренних дел, Киевской горгосадминистрацией и строительной компанией "Столица групп" по вопросу завершения строительства жилых комплексов банка "Аркада" будет подписан до 5 февраля, сообщила пресс-служба МВД.

"Имеем позитивную новость, касающуюся группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком – компанией "Столица" и КГГА - до 5 февраля планируется подписать меморандум, после чего начнется большая работа – завершить строительство более 11 тыс. квартир", – сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во вторник в ходе совещания Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в завершении строительства незавершенных объектов жилого строительства.

По его словам, МВД также рассматривает возможность инвестирования в "недострои" с целью обеспечения жильем сотрудников по программе лизинга.

Кроме того, МВД были достигнуты договоренности с ДТЭК об усилении сотрудничества с кооперативами в части подключения к электросетям.

"Есть первые отзывы от руководителей кооперативов, что ДТЭК помогает в рамках законодательства. Однако мы не можем требовать от частной компании за собственный счет строить электросети", – пояснил Геращенко.

Он также сообщил, что в планах встреча с пострадавшими инвесторами харьковских ЖК. К рабгруппе присоединились также инвесторы ЖК "Новы дом на Ньютона" и "Ковчег" в Харькове.

Как сообщалось, завершить строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" намерена строительная компания Stolitsa Group (Киев).

 

Теги: #аркада #меморандум
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