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18:20 27.01.2021

Охотники и собаководы Украины провели митинг с требованием не допустить развала охотничьей отрасли

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Охотники и собаководы Украины провели митинг с требованием не допустить развала охотничьей отрасли

Предупредительный митинг охотничьих организаций и хозяйств против ряда законодательных и нормативных инициатив, которые угрожают существованию охотничьей отрасли в стране, прошел в Киеве под стенами Верховой Рады в среду.

"Сейчас происходит активное лоббирование законопроекта 2232, что приведет к уничтожению биоразнообразия Украины, расплоду опасных хищников, распространению серьезных и опасных болезней, уничтожению охотничьего собаководства", - говорится в обращении организаторов мероприятия.

Согласно сообщению, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины уже обнародовало приказ №209 от 22 октября 2020 года, который лишает охотников прав на подготовку собак к охоте.

Участники акции убеждены, что государство должно поддерживать охоту, а не препятствовать и запрещать ее. Соответствующие письменные обращения были переданы участниками митинга в Верховную Раду.

Среди организаторов митинга - Всеукраинская ассоциация охотников и пользователей охотничьих угодий, Федерация охотничьего собаководства Украины, Национальная ассоциация стрельцов, общественная организация "Душа охотника", другие организации охотничьего и кинологического направления.

Теги: #митинг #охотники
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