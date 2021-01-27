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18:07 27.01.2021

Правоохранительный комитет поддержал законопроект, позволяющий генпрокурору передавать дела из НАБУ в СБУ

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Правоохранительный комитет поддержал законопроект, позволяющий генпрокурору передавать дела из НАБУ в СБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №4392, который даёт возможность генеральному прокурору "в ручном режиме" передавать дела из Национального антикоррупционного бюро Украины Службе безопасности Украины, сообщила член комитета Александра Устинова (фракция "Голос").

"Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №4392, который дает возможность генпрокурору в ручном режиме передавать дела из НАБУ в СБУ. Ну, чтобы следующий раз с такими, как Татаров (замглавы Офиса президента Олег Татаров – ИФ), не париться, а просто забирать дела из НАБУ и прятать их... Генпрокурор может это сделать только по согласованию своего заместителя - руководителя САП", - сказала Устинова.

Как сообщалось, несколькими днями ранее в Офисе простых решений и результатов сообщили, что в Верховной Раде в ближайшее время может быть зарегистрирован законопроект, который может уничтожить институциональные возможности НАБУ, а также позволит генпрокурору решать, какой орган правопорядка будет расследовать дела о топ-коррупции, что даст ему возможность забирать у НАБУ дела и передавать их полиции или сотрудникам СБУ, и призвали народных депутатов не поддерживать его.

Документом также предлагается отобрать у НАБУ полномочия обращаться с запросами о международной правовой помощи и разрешить делать это только через Офис генпрокурора и Минюст, а также фактически изменить подсудность Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), что скажется на возможности привлекать топ-коррупционеров к ответственности. Это означает, что, забирая дела в НАБУ, их одновременно будут забирать и у ВАКС.

Офис простых решений и результатов является неправительственной организацией, которая занимается подготовкой рекомендаций для Национального совета реформ, главой исполнительного комитета которого является Михэил Саакашвили.

Теги: #набу #законопроект #сбу
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