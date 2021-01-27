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17:46 27.01.2021

Украина и Канада создают рабочую группу по вопросам мобильности

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Украина и Канада создают рабочую группу по вопросам мобильности

Украина и Канада создают рабочую группу, которая будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, в том числе над упрощением режима поездок украинцев в Канаду, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях по созданию украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

По словам Авакова, создание рабочей группы по мобильности позволит закрепить особый статус украинско-канадского партнерства и будет способствовать реализации комплекса мер, направленных на взаимодействие компетентных органов Украины и Канады.

В свою очередь Кулеба подчеркнул, что рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский позже приветствовал намерение создания рабочей группы: "Приветствую создание украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности. Уверен, этот новый инструмент будет способствовать активизации двустороннего диалога Украины и Канады по вопросам миграции и упрощению режима поездок украинцев в Канаду", - написал Зеленский на странице в Twitter.

 

 

Теги: #мобильность #канада #украина #рабгруппа
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