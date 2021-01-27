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17:17 27.01.2021

Проезд по дорогам наиболее заснеженных Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областей обеспечен – "Укравтодор"

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Проезд по дорогам наиболее заснеженных Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областей обеспечен – "Укравтодор"

Проезд по дорогам наиболее заснеженных Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областей по состоянию на 16:00 обеспечен.

Как сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook, штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах госзначения при "Укравтодоре" круглосуточно следит за ситуацией.

По данным "Укравтодора", в Одесской области покрытие государственных дорог мокрое, местами заснеженное. Ограничения движения на автодорогах не введено, проезд обеспечен. В регионе работает 168 дорожных работников и 137 единиц техники, в том числе: 70 пескоразбрасывателей, 33 погрузчика, восемь автогрейдеров, 17 плужных механизмов. Температура воздуха колеблется от -1 до +1 градуса по Цельсию, снежит.

В Николаевской области проезд по основным дорогам обеспечен. Продолжается мокрый снег, местами с дождем, сильный ветер. Техника работает в усиленном режиме.

В Кировоградской области проезд по госдорогам обеспечен. Осложнений движения нет ни на одном из направлений. Мокрый снег и ветер продолжаются, техника работает в усиленном режиме - около 100 единиц. Кроме того, в области начал работу штаб по чрезвычайным ситуациям, который будет действовать до 31 января.

В Черкасской области на автодорогах госзначения работает более 100 единиц спецтехники. Проезд по дорогам госзначения обеспечен, ограничений, задержек и осложнений в движении нет.

В настоящее время дорожная спецтехника проводит обработку покрытия автодорог противогололедными смесями, дороги расчищаются от снега.

 

Теги: #дороги #проезд #снег
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