Госкомиссия по ТЭБ и ЧС определила меры противодействию угрозам во время ухудшения погоды 27-28 января

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в среду рассмотрела и приняла ряд мер центральных и местных органов власти по противодействию угрозам во время осложнения погодных условий 27-28 января.

Как сообщает пресс-служба правительства, до конца суток 27 января и в течение 28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий: сильные снегопады, усиление скорости ветра, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областным государственным администрациям поручено на период осложнения погодных условий: перевести территориальные подсистемы в режим повышенной готовности; организовать круглосуточную работу штабов и оперативных групп для координации действий; обеспечить межобластное взаимодействие и регулирование транспортных потоков; донести до население через СМИ об осложнении погодных условий и порядок действий во время непогоды; а также обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, тепло-, и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов и расчистку дорог.

В свою очередь Мининфраструктуры, "Укравтодор", "Укртрансбезопасность", Нацполиция и ГСЧС совместно с облгосадминистрациями обеспечат профилактическую обработки дорожного покрытия и уборку снега на дорогах и в населенных пунктах; организуют информирование об ожидаемом осложнение ситуации на дорогах перевозчиков и водителей; установят контроль за организацией пассажирских перевозок, в частности, чтобы своевременно ограничить движение транспорта и не допускать выезд автобусов с людьми в период осложнения погоды; подготовят места для временных стоянок транзитного транспорта.

Кроме того, в областях, где ожидаются интенсивные осадки, предусмотрено вывести снегоочистительную и посыпочного технику на наиболее сложные участки дорог. Также будут приведены в готовность мобильные пункты обогрева для оказания помощи в случае возникновения автомобильных заторов.

В свою очередь, Нацполиция должно увеличить количество патрулей для регулирования движения на время сильных снегопадов и гололеда, а также обеспечить на дорожных постах информирование водителей большегрузного транспорта о введенных ограничениях по маршруту движения.